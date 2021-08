‘Het lijkt wel hip om naar de psycholoog te gaan’

Binnenland

Trouwen voor de liefde… of voor Instagram?

In 2022 wordt er een explosie aan inhaalhuwelijken verwacht, maar hoe kijken millenials eigenlijk aan tegen het huwelijk? Stappen we naar het altaar voor de liefde of voor de likes op Instagram? En geloven jongeren nog in eeuwige trouw of is dat meer iets van vroeger? In de podcast Generatie T. besp...