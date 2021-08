Podcast Generatie T. ‘Vloggen vanuit psychiatrische inrichting: waarom zou je?’

Vroeger ging het er nooit over, tegenwoordig staat social media er vol mee. Door de curatele-zaak van Britney Spears, het terugtrekken van topturnster Simone Biles op de Spelen, en door de coronacrisis is er steeds meer aandacht voor mentale gezondheid. Het delen van mentale issues is steeds normaler geworden, psychiater Esther van Fenema waakt voor deze trend: „je kan er achteraf spijt van krijgen als je zoiets deelt." Welke haken en ogen zitten er aan hashtags als #TikToktherapy en #mentalhealthmatters? Dat bespreken vier jonge journalisten in de podcast Generatie T.