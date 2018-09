Plots uitstel van proces rond dodelijke drugsruzie

Ⓒ ANP

ZUTPHEN - Tot teleurstelling van nabestaanden is het strafproces tegen vijf personen, die allen worden verdacht van directe betrokkenheid bij een fatale drugsruzie op een carpoolplaats in Vaassen, voorlopig uitgesteld. De 25-jarige Samet Merzifonluoglu kwam hierbij in maart vorig jaar om het leven.