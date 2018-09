Rovers maken voor acht ton aan sieraden buit in Ritz

De autoriteiten hebben nog niet bevestigd dat de roof daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat is ingebroken in de kamer. Het is onduidelijk om welke prinses het gaat. Haar naam is nog niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Ritz wilde niet reageren.

Juwelendieven hebben al eerder toegeslagen in het hotel aan de Place Vendôme. Zo drongen gangsters in januari met bijlen het gebouw binnen. Zij sloegen vitrines met juwelen kapot. De politie kon toen drie verdachten aanhouden in het gebouw zelf. Twee handlangers konden vluchten op een scooter, maar lieten een zak met geroofde spullen vallen.