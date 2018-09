Orkaan Florence houdt Trump vrijdag thuis

Hyde-Smith is de Republikeinse favoriet van Trump. Ze volgde de zieke Thad Cochran in april op als lid van de Senaat. Om diens hele termijn van nog twee jaar te mogen uitdienen, moet ze in november een speciale, niet partijgebonden verkiezing winnen. Hyde-Smith heeft drie tegenstanders, twee Democraten en Chris McDaniel. Deze ultrarechtse Republikein verloor in 2014 in de voorverkiezing van Cochran.

