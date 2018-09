Blok op matje om steun aan jihadisten

Ons land heeft de afgelopen jaren Syrische rebellen gesteund met hulpmiddelen. Op die manier dacht toenmalig PvdA-minister Koenders een bijdrage te kunnen leveren om president Assad van het toneel te krijgen.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt nu dat Nederland ook de Syrische strijdgroep Jabhat al-Shamiya heeft gesteund. Deze club wordt door het Openbaar Ministerie gezien als een terroristische organisatie.

Het ministerie stelt dat de hulp aan Syrische rebellen is stopgezet toen „de risico’s te groot werden” dat spullen in verkeerde handen kwamen. Inmiddels krijgt geen enkele club meer hulp. Het nieuwe kabinet heeft overigens niet direct een einde gemaakt aan het steunproject.

Een Kamermeerderheid eist een debat met minister Blok (Buitenlandse Zaken). CDA-Kamerlid Van Helvert is al maanden bezig om meer informatie te krijgen over de geboden ’hulp’ in Syrië. „Het is zeer ernstig als er spullen zijn geleverd aan terroristen. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat Nederland zich niet aan internationaal recht houdt”, zegt de christendemocraat. „Dit zou een bizarre besteding van belastinggeld zijn.”

Van Helvert hekelt het gebrek aan informatie bij eerdere pogingen om duidelijkheid te krijgen over het gespendeer in Syrië. „Keer op keer komt er een beetje informatie naar buiten. Dit roept heel veel vragen op. Welke jihadisten hebben geld gekregen? Wisten we altijd al dat dit project niet goed te controleren was? En waarom zijn we door blijven gaan?”

Ook VVD-Kamerlid Bente Becker laat weten veel vragen te hebben. De grootste regeringspartij wil ook een debat met Blok. D66-Kamerlid Sjoerdsma noemt de onthulling „schrikbarend.” SP-Kamerlid Karabulut: „Dit is absoluut onwenselijk. Het is al heel lang duidelijk dat er geen gematigde rebellen zijn. Waarom dan toch de hulp? Ik wil volledige openheid.”