Asielactiviste Van Dijken: ‘Uitkomst Lili en Howick heeft geen precedentwerking’

Welke rol Esther van Dijken (inzet) speelde bij de verdwijning van Lili en Howick, is onduidelijk. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Esther van Dijken, de asielactiviste die in het weekend plotseling in het huis van de pleegouders van Lili en Howick in Wijchen bleek te zitten, heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een van de meest fanatieke actievoerders als het gaat om uitgeprocedeerde minderjarige asielzoekers.