’Milde lockdown’ gaat zaterdag in

Het advies voor thuiswerken worden aangescherpt naar ’thuiswerken als het kan’. Daarmee komt Nederland in een staat van milde lockdown.

Dat is een aantal maatregelen uit het urenlange kabinetsberaad in het Catshuis van gisteravond en vannacht, zo bevestigen bronnen. Het coronabewijs gaat worden uitgebreid naar bijvoorbeeld dierentuinen en pretparken.

Deze ’besluiten op hoofdlijnen’ moeten vrijdag definitief worden en zullen vrijdagavond tijdens een persconferentie worden bekendgemaakt. Ze gaan zaterdagavond om 19.00 uur in. De scholen blijven hoe dan ook open.

Het kabinet hoopt hiermee de almaar stijgende trend van besmettingscijfers en ziekenhuisopnames een halt toe te roepen. Duidelijk is dat de huidige maatregelen niet genoeg effect hebben. De vorige week aangekondigde aanscherpingen, zoals de uitbreiding van het coronatoegangsbewijs naar de werkvloer, het hoger onderwijs en niet-essentiële winkels kunnen nog niet worden ingevoerd omdat de wetswijziging nog tijd vergt. De invoering van 2G (gevaccineerd of genezen), waarbij de testoptie voor de coronapas vervalt, is eveneens nog in voorbereiding.

„We kunnen hier niet op wachten”, zegt een betrokkene bij het kabinetsbeleid. „Er moet nú iets gebeuren.” Daarbij lagen aanvankelijk ’alle maatregelen op tafel die de afgelopen anderhalf jaar zijn uitgeprobeerd’.