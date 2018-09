VS pakt Haags Strafhof aan

John Bolton wil met zijn dreigement naar eigen zeggen een signaal afgeven.

Washington - De VS zal sancties opleggen aan rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag, als zij Amerikaanse staatsburgers proberen te berechten. In een keiharde speech noemde Nationaal veiligheidsadviseur John Bolton het strafhof „een aanslag op onze grondwet”.