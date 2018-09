Van spionage verdachte Russin komt niet vrij

Justitie denkt dat Boetina (29) als geheim agente werkte voor Russische regering. Ze zou zijn geïnfiltreerd in de wapenlobby en mogelijk ook de Republikeinse partij. Zelf ontkent ze de beschuldigingen.

Het OM gaf vrijdag toe dat de bewering dat de Russische, die in de VS heeft gestudeerd, haar seksuele diensten heeft aangeboden in ruil voor een baan bij een interessante organisatie niet klopt. Voor rechter Tanya Chutkan was dat geen reden van mening te veranderen. Ze verbood de advocaat van Boetina tevens nog iets over de zaak te zeggen in de media.