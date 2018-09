’Vies hoekje’ Utrecht nu gezellig hofje

In de onderdoorgang naar het opgeknapte binnenplaatsje is een tegeltableau aangebracht met de beeltenis van Anna Maria van Schurman, de eerste vrouw die aan de Universiteit Utrecht studeerde. Ⓒ thijs ROOIMANS

Utrecht - Het was jarenlang een onguur hoekje vol graffiti en hangjeugd, maar dankzij de inspanningen van inwoners is het binnenplaatsje tussen de Keukenstraat en de Magdalenastraat in het Utrechtse Museumkwartier nu een gezellig hofje.