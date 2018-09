Windmolenhaters steeds radicaler

De protesten tegen de komst van windmolens nemen steeds extremere vormen aan, meldt de NCTV. Een spandoek is niet meer genoeg. Ⓒ ANP

Amsterdam - Actievoerders tegen windmolens radicaliseren steeds meer. Die zorg uit de NCTV in de laatste analyse over terroristische dreigingen in Nederland. Bestuurders, bedrijven en boeren hebben steeds vaker te maken met bedreigingen, intimidatie en vernieling.