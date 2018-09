Ontknoping nabij in musicalmoord

Enkele uren nadat Wilma op het podium stond, werd ze met veel geweld om het leven gebracht. Wat het motief was voor het gruwelijke misdrijf, is nooit bekend geworden.

Enkele uren nadat Wilma Bres (32) in Delft op het toneel stond in een stuk over een bloedige moord in een park, werd de studente op beestachtige wijze doodgestoken. De dader is nooit gepakt. Haar zus hoopt na bijna dertig jaar nog vurig op een doorbraak. Die mogelijkheid is er nu.