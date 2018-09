Belang van vaccineren krijgt een gezicht

Felice Bakker: „Aan mij is te zien hoe agressief en verwoestend de bacterie kan zijn.” Ⓒ RIVM

Arnhem - „Ik doe alles en kan alles. Heb me op mijn eigen manier ontwikkeld.” Dit is Felice Bakker uit Arnhem. Ze is 25 jaar, 1 meter 13 lang, gelukkig in de liefde (hij heet Michael), en pedagogisch medewerker in een gezinshuis voor uit huis geplaatste kinderen. Als baby raakte ze fysiek ernstig beschadigd door de gevolgen van hersenvliesontsteking, bacteriële meningitis.