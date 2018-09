Dick Schoof: ’Niet alles binnen de dienst is geheim’

Dick Schoof wil ook werken aan het imago dat de AIVD bij de gewone burger heeft. Ⓒ Foto Serge Ligtenberg

Dick Schoof begint in november als nieuwe baas van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD. Na ruim vijf jaar verlaat hij zijn post als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij krijgt een zware taak. Volgens het nieuwe dreigingsbeeld lopen er ’duizenden’ jihadsympathisanten rond in Nederland. De jihadscene is springlevend en verspreidt op straat en online een boodschap van haat.