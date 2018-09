Erdogan: aanval Idlib brengt Europa in gevaar

Recep Tayyip Erdogan Ⓒ REUTERS

ANKARA - Een offensief van regeringstroepen op de Syrische provincie Idlib zal niet alleen voor veiligheidsproblemen zorgen in Turkije, maar ook in Europa en daarbuiten. Daarvoor waarschuwt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan die al langer ijvert voor een bestand in dat rebellenbolwerk.