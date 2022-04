Schietpartij in metro van New York: meerdere mensen neergeschoten tijdens ochtendspits

„Om 8.27 uur kreeg de politie een noodoproep binnen van een persoon die werd geraakt door een kogel in de metro in Brooklyn”, bevestigt een woordvoerder van de politie aan AFP. Er zouden meerdere mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht en de politie van New York zegt dat er geen werkende explosieven zijn gevonden in het station.

Nieuwswebsite NBC New York maakt ook melding van verschillende „niet-ontplofte apparaten die werden gevonden op de locatie.” De verdachte zou mogelijk eerst de apparaten, mogelijk rookbommen, naar binnen gegooid hebben om vervolgens het vuur te openen. Explosies waren niet te horen. Volgens de BBC worden enkele slachtoffers momenteel verzorgd in het metrostation.

Ⓒ Reuters

De politie kwam om half negen in de New Yorkse ochtend aan bij het metrostation aan de 36e street in Brooklyn. Een metrostation waar meerdere lijnen langskomen. Sommige gewonden vluchtten via een andere metro weg. Op social media gaan beelden rond van bloed op het perron. De politie roept mensen op om weg te blijven bij het metrostation, zowel voor hun veiligheid en zodat het onderzoek kan beginnen.

Ondertussen worden andere stations in New York, waaronder Grand Central Terminal, zwaar bewaakt. De politie zoekt een man met een gasmasker en een oranje veiligheidsvest.

Later meer...