Zwolle krijgt plastic fietspad

Het is volgens de makers de eerste zogeheten PlasticRoad ter wereld. In november komt er een tweede plastic pad op een andere plek in de provincie Overijssel. De ontwikkelaars maken die locatie dinsdag bekend. De elementen van het fietspad zijn vooraf gemaakt. Op de locatie hoeft het pad alleen nog maar in elkaar te worden gezet. Onder het wegdek zit een holle ruimte voor kabels en leidingen.

In Krommenie werd vier jaar geleden een fietspad van zonnepanelen aangelegd, de SolaRoad. Die wekt elektriciteit op. Inmiddels zijn er ook zulke paden in Haaksbergen en in het Groningse Blauwestad.