Bloedbank scoort met gamers

Dat bedrijf ging de samenwerking aan met Riot Games, het bedrijf achter de immens populaire game League of Legends. Via dat spel, via de video’s van influencers en zelfs met livestreams vanaf het Europees Kampioenschap werden mensen bewogen om donor te worden.

De reden voor de in Nederland unieke samenwerking: er dreigt een tekort aan jonge bloeddonoren. Met name jonge mannen ontbreken: slechts 10 procent van het totale donorenbestand bestaat uit mannen onder de 35. „Jongeren zijn bezig met hun studie, met reizen. Dan kan bloed doneren een verplichting zijn. En veel jongeren denken er ook pas aan om donor te worden als je het vraagt”, zei Sanquin-woordvoerder Merlijn van Hasselt twee weken geleden tegen De Telegraaf.

Sinds die tijd hebben 300 mensen zich dus geregistreerd. Dat ging deels via de speciale pagina en deels via de reguliere kanalen. En ja, zegt Van Hasselt, de meesten zijn jongeren. „En waar normaal gesproken 75 procent van de aanmelders vrouw is, is nu juist driekwart man.”

Sanquin wil de campagne dan ook doorzetten. „Alleen in Nederland al spelen honderdduizenden mensen League of Legends. Dus daar liggen nog kansen”, zegt Van Hasselt. En, vertelt hij trots, ook vanuit België en de VS is interesse getoond in de campagne.

