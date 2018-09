Wie was The Falling Man?

De foto kreeg de naam ’Falling Man’. Al zeventien jaar probeert men zijn identiteit te achterhalen. Toen de foto voor het eerst werd gepubliceerd zorgde dat voor veel ophef. Lezers vonden de foto te pijnlijk, te confronterend, te choquerend. Veel media besloten de foto offline te halen, tot er in 2003 weer aandacht voor kwam.

De man zat net als honderden anderen gevangen in de Twin Towers in New York. In de straten rondom de torens en op televisie konden omstanders zien hoe de mensen in de WTC-torens geen andere uitweg meer zagen dan uit de ramen te springen. Tientallen, soms honderden meters naar beneden.

Falling man

De Falling Man deed dit op om 9 uur, 41 minuten en 15 seconden plaatselijke tijd. Dat blijkt blijkt uit de gegevens van de foto die toen genomen werd. Op de foto staat hij stil, maar in werkelijkheid viel hij pijlsnel naar beneden en viel hij net als anderen; chaotisch, draaiend, hevig met de armen en benen bewegend.

Met een snelheid van bijna 250 kilometer per uur zou hij een paar seconden na de foto tegen de grond smakken. Geen mens die dat overleeft, zo blijkt uit een reconstructie die de Esquire eerder maakte.

Geschat wordt dat die dag ongeveer 200 mensen uit de brandende torens in New York sprongen, zo schrijft Het Nieuwsblad in een reconstructie. Eerst door de ramen die door de inslag van het vliegtuig en de branden kapot gingen, daarna sloegen ze zelf ramen kapot.

De sprong duurde gemiddeld 10 seconden. Sommigen probeerden tevergeefs met gordijnen parachutes te maken. Een van de springers landde op de grond op een brandweerman, waarna ook die stierf.

Restaurant

De Falling Man is mogelijk een medewerker van het Windows of the World-restaurant. Dat restaurant zat bovenin de noordelijke toren van het WTC, zo meldt Time. Maar mogelijk werkte hij bij cateringbedrijf Forte Food.

Eén van de meest genoemde namen is die van Norberto Hernandez. Journalist Peter Cheney van de Globe and Mail ging met de foto naar de familie van Norberto. Zijn broer en zus herkenden hem, maar een ander familielid en zijn vrouw ontkennen dat weer.

Jonathan Briley Ⓒ FB

Op een andere foto die van de Falling Man gemaakt is, is te zien dat de man een oranje onderhemd aan heeft. Dat linkt de foto aan Jonathan Briley. Hij werkte net als Hernandez bij Windows of the World.

Collega’s van Briley geloven dat de vallende man Jonathan is. Dat zegt ook zijn zus. Haar broer zou namelijk astma gehad hebben, en de verstikkende rook zou hem tot springen gedwongen hebben. Bovendien droeg hij zo vaak een oranje hemdje dat zijn broer Timothy hem er vaak mee plaagde.

Maar echte bewijzen voor wie de man op de iconische foto is, zijn er zeventien jaar later nog steeds niet.