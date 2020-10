’Nederland worstelt met tempo van testen’

V.l.n.r. IJle Stelstra, Albert-Jan van Maren en Ellen Botman van het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C). Ⓒ De Telegraaf

Zeist - Het klinkt gek, maar pas in maart van dit jaar kwam in Nederland een overkoepelende veiligheidsorganisatie voor een langdurige crisis van de grond. Met het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C) is er nu een operationeel team van specialisten dat probeert om de informatie te stroomlijnen tussen alle partijen in tijden van nood.