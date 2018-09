Moeder en kind mogen Egypte nog niet verlaten

De Rotterdamse beviel tijdens een vakantie in een hotelkamer in een Egyptische badplaats. Ze wist niet dat ze zwanger was. „We hebben haar geadviseerd een advocaat in de arm te nemen en dat heeft ze gedaan.”

Volgens RTV Rijnmond is een speciaal stempel in het noodpaspoort nodig als bewijs dat baby Yassin ook echt haar kind is. Egypte zou geen geboorteakte willen afgeven omdat de vader niet bekend is. Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen.

’Wil geen uitzondering maken’

„Het is de wet hier. Een ongehuwde moeder zonder vader kan hier geen kind registreren”, zei de oma van het kindje die ook in Egypte is tegen de regionale omroep. De „hoogste generaal” van het land heeft volgens de advocaat van de familie gezegd dat hij geen uitzondering wil maken.

Open brief

De oma van het kindje, Sylvia, heeft via het AD een open brief aan Stef Blok geschreven waarin zij de minister vraagt te helpen in deze situatie: „U begrijpt toch wel dat dit zo niet langer kan duren? Tot nu toe zijn we sterk gebleven, omdat we geen keus hebben. En we weten waar we het voor doen. Voor de kleine Yassin!”

