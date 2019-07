’Exporteren waterkennis is niet zonder risico’s’

Dat de Haringvlietsluizen op een kier zijn gezet, zegt volgend Jeltsje Kemerink dat ook Nederland soms moet handelen naar voortschrijdend inzicht. Ⓒ ANP

Nederland is befaamd om zijn waterkennis. Wereldwijd wordt ’onze’ expertise gevraagd bij vraagstukken over te veel of te weinig water. Maar het exporteren van die kennis draagt risico’s met zich mee, betoogt academisch docent watermanagement Jeltsje Kemerink-Seyoum.