Inbreker springt uit rijdende politiebus in Arnhem en raakt gewond

Binnenland

Beeld van kindergraf gestolen: ’Iemand besloot dat brons waardevoller is’

Vader Pons Jan Vermeer heeft op Facebook een emotionele oproep gedeeld. Het was voor Pons Jan een enorme schok toen hij erachter kwam dat een beeldje van dochter Dante was verdwenen van haar graf. „Ergens in de periode tussen 20 juni en 22 juni besloot iemand dat het brons meer waard is dan dat haar...