’Verdriet kent geen verjaringstermijn’

Wat een triest verhaal van Marianne Bres, die vertelt over de moord van haar zus 29 jaar geleden. Er schijnt een verdachte in beeld te komen in deze cold case. Maar de verjaringstermijn kan een spelbreker zijn. Dit kan en mag niet.

Een moord kan geen verjaringstermijn hebben, want het verdriet kent ook geen verjaring, Waarom voor de dader dan wel?

Onverteerbaar voor de nabestaanden als een moordenaar bekend is en vrij rond kan lopen. Die wetgeving moet veranderen, juist nu er vele cold cases in behandeling zijn en gaan komen.

Bert de Jong, Ermelo