’Spullenhulp aan strijdgroepen foute boel’

Onder leiding van ooit een te goeder naam en faam bekendstaande oud-ambassadeur, leveren wij spullen aan islamitsche terroristen. Hoe dwaas moet je wezen. Aan de ene kant vervolg je mensen die daar mee gevochten hebben en aan de andere kant help je een handje. Maar wie help je nu eigenlijk?

In ieder geval is het behoorlijk foute boel en zonde van het geld. De miljoenen hadden beslist beter gebruikt kunnen worden aan veiligheid in eigen land en ouderen- en/of jeugdzorg. Noem maar op.

Het is al de zoveelste keer dat de dat door ons zelf gekozen volksvertegenwoordigers het spoor aardig bijster zijn of het te druk hebben met privé-omstandigheden. Hoe kun je nog enig geloof hechten aan hetgeen Kamerleden en ambtenaren ons wijsmaken; het is een onparlementair woord, maar ik noem het een ’zooitje’.

Henny Iseger, Breda