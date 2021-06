Man in Appingedam overleden na steekpartij

De politie doet onderzoek naar het incident en getuigen worden verhoord. Ⓒ ProNews

APPINGEDAM - In het Groningse Appingedam is zondagavond een man zwaargewond geraakt door een steekpartij rond 22.50 uur aan de Placiusstraat. Hulpverlening mocht volgens de politie niet baten en het slachtoffer is overleden. Enige tijd later is een verdachte aangehouden.