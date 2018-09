Kleine kans dat Isaac Sint-Maarten treft

Orkaan Isaac houdt koers naar het centrale deel van de Bovenwindse Eilanden. In de nacht van woensdag op donderdag is Isaac met windsnelheden van 120 kilometer per uur en windstoten van 150 kilometer per uur nog een orkaan van de eerste categorie.

Donderdag zal Isaac als tropische storm de Bovenwindse Eilanden bereiken. Hoewel de verwachting is dat Isaac in kracht afneemt, blijft de kans op schade groot. Weeronline verwacht windsnelheden van 110 kilometer per uur, metershoge golven en veel regen.

Ruim een jaar geleden werd Sint-Maarten zwaar getroffen door de orkaan Irma. Veel huizen en een groot deel van de infrastructuur werden door het natuurgeweld verwoest.