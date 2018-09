Nederlander rijdt in op file in België en komt om

De medewerker van een transportbedrijf uit Hedel reed met zijn bestelwagen in op een vrachtwagen die in een file aansloot. Het slachtoffer, een uitzendkracht van het bedrijf, zat alleen in het voertuig en overleed ter plaatse.

Door de klap is de lading van de bestelbus naar voren geschoven en kwam de bestuurder bekneld te zitten. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd, maar de man overleefde dit niet.