Buspassagier treft ontelbare bedwantsen aan op stoel

Crystal Lopez vertelt aan Unilad over het voorval: „Ik zat in de bus en was onderweg naar Bridge St. toen mijn linkerarm begon te branden. Nadat ik van mijn stoel opsprong, bleken er duizenden bedwantsen op te zitten.” Na het waarschuwen van de chauffeur, werd de bus ontruimd.

De passagier legde de onaangename verrassing vast:

Overal kriebels

Bedwantsen zijn overigens niet schadelijk voor je gezondheid. Het dier zorgt wel voor ongemakken. Zo zuigt de bedwants bloed uit je lichaam, waarbij jeukende bultjes op de huid ontstaan. Het hardnekkige ongedierte is moeilijk te bestrijden, waardoor bestrijdingsmiddelen of ongediertebestrijders geen overbodige luxe zijn.