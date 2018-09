Eis: 10.000 euro boete voor jeugdsoos na dood dronken jongen (15)

De jongen werd in de nacht van 28 op 29 oktober 2016 ter hoogte van Geleen op de A2 doodgereden nadat hij veel bier had gedronken tijdens een Halloweenfeest in de jeugdsoos. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de soos van het dronken maken van het kind met de dood als gevolg en het schenken van alcohol aan minderjarigen. Behalve de geldboete eist het OM een voorwaardelijke sluiting van een half jaar met een proeftijd van vijf jaar, mocht de soos opnieuw de fout ingaan. Ook moet de soos een bedrag van 10.000 euro overmaken naar de stichting Jeugd en Alcohol, vindt het OM.

Volgens het OM heeft de jongen in de soos vijf halve liters bier gedronken. In het ziekenhuis werd een promillage van 1,6 vastgesteld, driemaal meer als toegestaan.

Uit getuigenverklaringen bleek dat hij zeer onvast ter been was en had overgegeven, voor hij per fiets vertrok. Het OM neemt het de soos kwalijk dat niemand de ouders van de jongen heeft gebeld om hem op te halen.

Het OM stelt dat de soos bekend stond als een plek waar minderjarigen goedkoop bier konden drinken. Er was nauwelijks controle, ondanks de aanwezigheid van bestuursleden.

De advocaten van de soos stelden dat de jongen niet zelf bier heeft gehaald en de soos dus niet aansprakelijk kan zijn voor zijn dronkenschap. Ook zou er geen verband zijn tussen alcoholgebruik en het dodelijk ongeval. De verdediging sluit niet uit dat de jongen zelf zijn leven wilde beëindigen. Voor het tappen van bier voor minderjarigen willen zij een lagere geldboete.