Vietnamees automerk naar Europa

Vingroup

VinFast is onderdeel van de Vingroup: een van de grootste particuliere bedrijven uit Vietnam. In 2017 had Vingroup een jaaromzet van 3,8 miljard dollar. In 2018 viert de onderneming zijn 25-jarig jubileum. Vingroup is onder meer actief in de Vietnamese bouw- en vastgoedsector en heeft ook grote belangen in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, toerisme en consumentenbestedingen.

Grootse plannen

Om die reden heeft VinFast volgens James DeLuca, CEO of VinFast Trading and Production LLC, de middelen, schaalbaarheid en toewijding om een belangrijke speler te worden in de wereldwijde automotive industrie. Het bedrijf heeft grootse plannen wereldwijd, maar vooral in Europa.

September 2019

Na het showdebuut in Parijs presenteert VinFast de SUV en Sedan in Vietnam waar de verkoop vanaf september 2019 moet beginnen. Daarna kijkt VinFast pas naar Europa en andere continenten. Naar verluidt komen er nog meer modellen aan.

Hai Phong

VinFast trapt in ieder geval af met de Sedan en SUV. Die worden straks gebouwd in een nieuwe productiefaciliteit in Hai Phong, gelegen in Noord-Vietnam.

Voor meer foto’ s klik hier

Voor al het autonieuws ga je naar autovisie.nl of klik hier