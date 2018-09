Amsterdam gaat bij Harbers aandringen op kinderpardon

"De procedures zijn momenteel zo ingericht dat kinderen lang in onzekerheid kunnen blijven. Daarnaast vinden de partijen dat het zogeheten ‘meewerkcriterium’ zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een kinderpardon kan krijgen. Een onwenselijke situatie," aldus de raad.

Het voorstel is een initiatief van raadslid Don Ceder van de ChristenUnie en wordt door Groenlinks, D66, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Denk, Partij van de Ouderen, en Bij1 ondersteund en mede-ingediend en kan daarom op een ruime meerderheid van 35 (van de in totaal 45) zetels in de gemeenteraad rekenen.

Ceder: “In het afgelopen weekend hebben we gezien hoe urgent het is dat we snel met een goede oplossing komen voor deze kinderen. Ik ben blij dat een ruime meerderheid in de raad vindt dat Amsterdam haar verantwoordelijkheid dient te nemen en bij staatssecretaris Harbers gaat pleiten voor een andere oplossing dan uitzetting. Wat mij betreft betekent dat ook snellere duidelijkheid tijdens een procedure en een barmhartige toepassing. Onze boodschap aan de staatssecretaris als het gaat om gewortelde kinderen die uitgezet dreigen te worden: ze zijn al thuis.”