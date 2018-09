Rolls-Royce-designer naar ‘concurrent’

Taylor is aangesteld als de nieuwe Vice President of Design bij FAW Group China en vervult bij deze onderneming tevens een rol als Chief Creative Officer. Hij wordt in zijn nieuwe rol verantwoordelijk voor de Chinese automerken Haima, Junpai en Hongqi die onder de paraplu van FAW Group China vallen.

Hongqi

Hongqi is in China een luxueus merk. Een van de modellen van het merk is de half miljoen euro kostende Hongqi V12. Laat nu net dat model sprekend op een Rolls-Royce Phantom lijken, waaraan Taylor bij zijn vorige werkgever heeft gewerkt. Taylor weet dus waar kopers van een dergelijk model op letten en kan zijn expertise opgedaan bij Rolls-Royce goed gebruiken. De ontwerper wordt werkzaam in München (Duitsland) waar hij de leiding krijgt over het FAW Advanced Design Center.

Wat heeft Giles Taylor allemaal ontworpen? Zie www.autovisie.nl of klik hier