Tragische fout bij zorginstelling VS Vrouw (66) in lijkzak blijkt nog te leven, happend naar adem bevrijd

De instelling voor Alzheimer-patiënten in Iowa. Ⓒ Google Maps

Een afschuwelijke zaak rond een hospice in de Amerikaanse staat Iowa. Een 66-jarige vrouw is daar begin vorige maand doodverklaard terwijl ze helemaal nog niet overleden was. De vrouw werd door een begrafenisondernemer in een lijkzak gelegd, waar ze enekle uren later volgens Amerikaanse media ’happend naar adem’ uit werd bevrijd. Twee dagen later overleed het slachtoffer alsnog.