Zoekactie Monster: ’Lichaam vermiste tiener kan ver zijn afgedreven’

„Het gaat niet meer om een reddingsactie, maar om een bergingsactie”, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Haaglanden. Vrijdagavond ging het rond 20.50 uur helemaal mis toen de tiener samen met twee anderen aan het zwemmen was. „Er waren drie tieners gaan zwemmen. Ze zwommen tegen de stroom in en zijn daarbij in de problemen geraakt. Voorbijgangers zagen dat ze in de problemen waren en konden twee tieners redden.”

Naar de derde tiener werd vervolgens een grote zoekactie op touw gezet. Zo werd er door tientallen vrijwilligers in een lijn door het water gelopen en werd er zowel van zee met reddingsboten en voertuigen langs de kust gezocht. Er werd tot 22.00 uur op het water gezocht en langs de kustlijn tot 23.00 uur. Dat leverde geen resultaat waarna de zoekactie vanochtend rond 05.00 uur werd hervat.

De zoekactie wordt bemoeilijkt vanwege de sterke stroming die er stond. „We weten niet waar het lichaam is. Er was een sterke stroming naar het zuiden. Het lichaam kan naar Hoek van Holland zijn afgedreven”, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. De Kustwacht zet zaterdag een vliegtuig in om te gaan zoeken. De Reddingsbrigade zoekt nog even door en verwacht dan meer drukte van recreanten waardoor zij moeten stoppen met zoeken. De KNRM is aanwezig met twee reddingboten en voertuig op de Zandmotor.

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die door Rijkswaterstaat is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.