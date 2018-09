Strafhof gooit roer niet om na dreigement VS

Bolton had aangekondigd dat rechters en aanklagers bij het ICC persoonlijk kunnen worden aangepakt. Zo kan Washington bijvoorbeeld sancties opleggen en de juristen weren uit de VS. Zij kunnen zelfs worden vervolgd binnen het Amerikaanse rechtssysteem.

Het hof zegt nu in een verklaring vastberaden door te zullen werken en benadrukt een onafhankelijke en neutrale instelling te zijn die wordt gesteund door 123 landen.

ICC-aanklager Fatou Bensouda had vorig jaar gezegd dat er grond is om aan te nemen dat misdaden tegen de menselijkheid zijn gepleegd in Afghanistan. Ze zei onderzoek te willen doen naar alle partijen die betrokken zijn bij het conflict, inclusief de Amerikanen.