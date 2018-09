Miljoenen verloren op prestigieuze daktuin

„We hebben ons best gedaan maar uiteindelijk niemand gevonden die een serieus bod wilde neerleggen. Er zijn wel partijen geweest maar die vonden het op die locatie niet rendabel te krijgen”, stelt curator mr. Martijn Vermeeren van Buren Legal twee maanden na het faillissement van UF De Schilde, het bedrijf achter de stadsboerderij.

„Daarom worden de komende maanden de activiteiten beëindigd. De kweek wordt afgemaakt, dus de vissen moeten nog even groter groeien.”

Deceptie

Voor de gemeente Den Haag is het faillissement een deceptie. Het gemeentelijke Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED) is aandeelhouder van een derde van de aandelen en er is ook een lening van ruim een miljoen euro verstrekt met als zekerheid pandrecht op de kas, de aquaria en de inventaris.

Dat blijkt weinig waard. De fiscus staat vooraan in de rij van schuldeisers en de dak-kas en de aquaria blijken voor het faillissement van nul waarde. „We hebben gekeken naar wat het kost als wij die zaken moeten afbreken en afvoeren. Dat woog niet op tegen de getaxeerde waarde. En daarnaast is er altijd de discussie met de eigenaar van het pand van wie dat soort zaken nou is.”

Nieuwe huurder

FRED gaat nu alle activiteiten van de stadsboerderij beëindigen en daarna met de eigenaar van het pand in gesprek over de toekomst. De hoop is dat een nieuwe huurder wordt gevonden die iets met de kas en mogelijk de aquaria kan.

De verwachtingen van Urban Farmers dat met een startkapitaal van 2,7 miljoen euro begon in het pand aan de Televisiestraat waren in 2016 nog hooggespannen. Op het dak, in de kas met een oppervlakte van ruim 1000 m2, werden groenten geteeld, van tomaten tot komkommers en van paprika’s tot boerenkool. Daaronder was de tilapiakwekerij, waar in bassins vissen zwommen. Het verzorgen van evenementen en rondleidingen was een derde tak van sport.

Verliezen

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de dakboeren vanaf dag één verlieslijdend waren. De kosten waren hoog en de omzet bleef achter.

Daarbij kwam dat de verschillende partijen het oneens waren over de te varen koers en strategie, waardoor de bestuurder al op 1 februari 2017 zijn biezen pakte maar er geen nieuwe directeur kwam.

Toen één van de aandeelhouders afgelopen voorjaar failliet ging, was het helemaal onmogelijk om de stadsboerderij in rustig vaarwater te krijgen.