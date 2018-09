Jackpotwinnaar int 2,5 miljoen met neplot

Onderzoek wees uit dat prijs door de St. James Bank werd uitbetaald ondanks dat de barcode van het lot niet werkte, zo meldt Metro. Deze bank werd door nationale loterij Camelot aangeraden aan winnaars.

Als Edward Putman door de rechtbank schuldig wordt bevonden, bestaat de kans dat hij het complete zevencijferige bedrag terug moet betalen.

Hulp en zelfmoord

In 2015 werd het onderzoek naar de loterijwinnaar geopend. Hieruit bleek dat de verdachte mogelijk niet alleen handelde en hulp kreeg van een medewerker van Camelot. Deze hulp, bekend onder de naam Giles Knibbs, printte het nepticket vanuit het hoofdkantoor van de loterij. Hij kon daar 24 uur per dag naar binnen. Nadat bekend werd dat Knibbs betrokken was bij de vermeende fraude, pleegde hij zelfmoord.

Jackpotwinnaar Putman moet zich op 16 oktober verantwoorden voor de rechter. Tot die tijd is hij op borgtocht vrijgelaten. De overwinning van Putman kwam eerder al in opspraak nadat bleek dat hij was veroordeeld voor verkrachting en regelmatig fraudeerde met zijn uitkeringen.