Man ligt 14 uur onder bed van scharrel als vriend thuiskomt

De man, genaamd Kane, vertelde zijn verhaal eerder deze week op de Australische radio. In het item zegt de man enkele dagen privéberichten met de vrouw te hebben uitgewisseld voor hij bij haar in bed belandde.

Kane had wel gevraagd naar de man op de foto’s van de vrouw, maar zij verklaarde dat die relatie inmiddels was verbroken. „Ik volgde haar al een tijdje op Instagram en ze leek me best een keurig type. Plots volgde zij mij ook.”

’Een beetje raar’

De Australiër gaat verder: „Ik stuurde een berichtje waarin ik zei dat het jammer was dat ze al een vriend had, maar ook toen zei ze dat die relatie over was.” Dat de foto’s samen met hem nog wel online stonden vond Kane ’een beetje raar’.

„We bleven praten voor een paar dagen en uiteindelijk nodigde ze me bij haar thuis uit”, vertelt de man. Op de dag dat de twee elkaar zouden treffen kreeg Kane zeer specifieke parkeerinstructies: „Toen ging er wel een lampje bij me branden.” Toch wist de vrouw hem weer om te praten door te zeggen dat haar buren anders vragen gingen stellen.

’Ga door de achterdeur, ga door de achterdeur!’

Niet lang daarna belandden de twee in bed. Kane kon zich echter niet voorbereiden op wat er volgde: haar vriend kwam thuis. „Ze flipte, sprong van me af en begon rond te rennen. Ze zei: ’Ga door de achterdeur, ga door de achterdeur!’ Ondertussen probeerde ik mijn kleren te vinden.”

Uiteindelijk had de man geen tijd meer om weg te komen en dook hij onder het bed. „Ik had bedacht dat ik wel weg kon sluipen als hij zou gaan douchen, maar hij ging direct op het bed liggen. Ik kon nergens heen.”

Bang om te slapen

Kane lag dus ’gevangen’ onder het bed. Even tussendoor slapen kon niet, Kane was bang dat hij zou gaan snurken. De confrontatie aangaan was ook niet iets dat de Australiër zag zitten. Kane zegt tegen het radiostation: „Het was een zooitje.”

Uiteindelijk heeft de man meer dan 12 uur in bed gelegen: de vriend van de vrouw lag daar van 20.00 uur ’s avonds tot 09.30 ’s morgens. Toen hij eenmaal was vertrokken kon Kane eindelijk ook gaan. De vrouw heeft hem zonder toelichting overal geblokkeerd en de twee hebben elkaar nooit meer gesproken.