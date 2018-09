Schoonzoon blijft vast om gewelddadige dood

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat de man zeer gewelddadig gedrag vertoont en volgens de officier van justitie is de kans dat N. op de vlucht slaat ook reëel.

De 58-jarige Utrechtse werd ernstig toegetakeld gevonden in de woning die ze met de twee stellen deelde. Haar neus, ribben en strottenhoofd waren gebroken en er waren tekenen van verstikking. De twee dochters Nadine en Nadia H. (nu 31 en 32) en hun partners N. en Patrice C. (nu 43 en 32) waren verdwenen. Zij meldden zich later bij de politie.

Rattengif

Het duurt nog zeker tot begin volgend jaar voordat de zaak inhoudelijk kan worden behandeld. Nog altijd is niet duidelijk of de gezinsleden elkaar hebben geprobeerd te vermoorden met rattengif. Ook het definitieve rapport van de patholoog-anatoom ontbreekt nog.

Zeker is dat in de flatwoning in Utrecht veel geweld heeft plaatsgevonden. Een van de advocaten noemde het huishouden eerder ’horror’.

N. liet duidelijk merken dat hij zich oneerlijk behandeld voelt. „Er klopt niets van deze rechtszaak, het is een beetje schandalig. Degenen die haar zo zwaar hebben mishandeld lopen buiten.” De andere verdachten wezen eerder juist nadrukkelijk N. aan als de gewelddadigste.

De zaak wordt opnieuw pro forma behandeld op 5 december. Op 22 januari volgt een regiezitting.