Krant furieus over rel ’racistische’ cartoon Serena Williams

Volgens critici is de prent van een boze tennisster op de US Open racistisch en seksistisch. De Herald Sun is woedend over deze beschuldiging.

Op de tekening wordt Williams afgebeeld als een woedende kleuter die haar racket sloopt. Op de achtergrond vraagt de scheidsrechter aan tegenspeelster Naomi Osaka of ze Williams ’alsjeblieft kan laten winnen’.

Serena Williams verloor afgelopen weekend de finale. Ze kreeg eerst een waarschuwing omdat ze aanwijzigingen kreeg van haar coach. Daarna volgde een tweede waarschuwing vanwege het gooien met een racket. Daarop kreeg Williams een strafpunt. Vervolgens kreeg ze een derde waarschuwing omdat Serena de umpire een 'dief' noemde. Daarop kreeg ze een game tegen als straf.

De spotprent in de Sun trok nogal wat boze reacties. Schrijfster J.K. Rowling schrijft op Twitter: „Knap om een van de grootste sportvrouwen op aarde te reduceren tot racistische en seksistische symbolen”.

De hoofdredactie van de Herald Sun zelf reageert furieus. „De wereld is gek geworden” schrijft de krant in een commentaar. De cartoon van de gelauwerde tekenaar heeft volgens hem niks met racisme of seksisme te maken. De Sun staat dan ook nog honderd procent achter de maker.

De bekende dominee Jesse Jackson vindt de tekening wel racistisch.