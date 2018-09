’Miljonair kan geen gras eten’

Boeren zijn mensen en geen koeien. Al dat grasland, al dat bouwland, in de oorlog waren ze rijker dan nu. Toen hadden alleen zij nog te eten.

Mijn huis in Amsterdam-Noord, eigen grond, zwembad, is mischien wel meer dan een miljoen waard. Maar het is zo moeilijk eten al die bakstenen, toch? Met een AOW’tje, klein pensioentje en nog twee jaar wachten op het tweede AOW’tje is het zuur appelen eten. Maar je wordt wel aangeslagen voor de waarde van dat huis. Je wilt niet verkopen, maar bent het bijna verplicht dat te doen vanwege de hoge lasten.

Zo veel miljonairs als anderen willen doen denken (ruim 112.000), zijn er heus niet in ons land. Let wel, een miljonair op papier is in het echt geen miljonair, maar een armoedzaaier.

Mieke de Vries