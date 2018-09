Stukken Italiaanse brug storten naar beneden

Volgens de autoriteiten is de schade aan het gewapend beton veroorzaakt door verroest staal. De beheerder van dit traject autosnelweg circa 80 kilometer ten noordoosten van Rome, Strada dei Parchi, heeft laten weten dat er geen wezenlijke schade is veroorzaakt aan de brug die het San Giacomo-viaduct wordt genoemd. Die zal na uitgebreide veiligheidsproeven dienst blijven doen.

Genua

Half augustus stortte een cruciale autosnelwegbrug in het westen van Genua in. Daarbij verloren 43 mensen het leven. De instorting van de Morandibrug in de beroemde havenstad heeft de zorg over de toestand van de infrastructuur in Italië doen toenemen.

