Uitslag Stelling: Klant moet kunnen kiezen

Klanten van Arriva in Groningen en Friesland kunnen op treinstations alleen nog maar pinnen bij een kaartjesautomaat en ook de NS peilt hoe reizigers denken over automaten waar niet met cash betaald kan worden. Het argument is veiligheid.

Ruim een op de drie respondenten kan zich hier wel iets bij voorstellen. „Dat ik moet pinnen om een treinkaartje uit de automaat te halen vind ik niet abnormaal”, zegt er een, „zeker met die ramkraken en zo.” Dat geldt ook voor de rest van het openbaar vervoer: „Daar is het voor de chauffeur een groot risico in verband met overvallen. Met pinnen valt er niets meer te halen.”

De meesten echter vinden het argument veiligheid een ’rot smoes’. Zij zijn het eens met reizigersclub Voor Beter OV die het een ’ordinaire’ bezuinigingsmaatregel noemt. Ook is de overgrote meerderheid het met deze club eens dat mensen moeten kunnen kiezen hoe ze willen betalen. „Ik wil over mijn eigen geld beschikken en zelf bepalen hoe ik betaal”, zegt iemand. Een ander: „Een bedenkelijke ontwikkeling dat de klant steeds minder zeggenschap heeft over het gebruik van zijn/haar geld”.

Ook in winkels en restaurants zie je steeds vaker bordjes ’hier alleen pinnen’. Ruim 70 procent heeft hier moeite mee. „Als er alleen maar gepind kan worden, kom ik daar niet (meer). Heel klantonvriendelijk.” Anderen vinden het geen probleem. Een respondent: „Ik pin al vanaf de actie ’klein bedrag, pinnen mag’, puur vanwege het feit dat ik niet wil dat een caissière of wie dan ook, die ik net mijn geld heb overhandigd, wordt overvallen.”

Iets minder dan de helft van de respondenten zegt steeds vaker met pinpas te betalen in plaats van contant. Contactloos betalen, kleine bedragen afrekenen zonder pincode, vinden de meesten wel handig.

Toch is er ook een grote groep (41%) die dat liever niet doet, onder meer omdat ze dat riskant vinden. „Daarmee kun je zelfs contactloos zakkenrollen”, zegt een van hen.

De voorstanders van pinnen noemen als voordelen: het is veiliger, sneller, hygiënischer en je kunt via afschrijvingen zien wat je waar hebt uitgegeven. Daarnaast hoef je ook niet op zoek naar een pinautomaat. „Alleen jammer als de stroom uitvalt. Dat is nog wel een dingetje”. Vandaar dat sommige pinfans altijd nog cash geld achter de hand hebben.

Degenen die liever cash betalen doen dat onder meer omdat ze dan betere controle zeggen te hebben over hun uitgaven. „Ik pin mijn huishoudgeld drie keer per week. Dan weet ik exact hoeveel ik uitgeef. Met pinnen is het makkelijk om over je budget heen te gaan. Ik merk als bonus dat ik op deze manier geld bespaar!”

Anderen geven de voorkeur aan contant betalen vanwege hun privacy. „Niet iedereen hoeft precies te weten wie wat waar en wanneer ik iets doe.”

Een respondent vindt: „Contant geld is vrijheid. Vrijheid om te kopen wat je wilt zonder dat iemand over je schouder meekijkt. Vrijheid om los te zijn van ’systemen’, die over het algemeen zeer goed voor zichzelf zorgen, maar niet of nauwelijks jouw belangen dienen.”