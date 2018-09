Geadopteerde ’Kiri’ (19) geeft brute verkrachting toe

ALMELO - Hevig trillend van spanning zat de 19-jarige in Ethiopië geboren Kirubel S. dinsdagmiddag tegenover drie vrouwelijke rechters die over zijn lot zullen beslissen. De student uit Oldenzaal hangt 10 jaar celstraf boven het hoofd voor onder meer een uiterst gewelddadige verkrachting van een studente in de nacht van 3 op 4 april 2018, iets wat hij toegegeven heeft.