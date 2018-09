Auto's mogen uit gevaarlijke garage Almere

De garage werd maandag halsoverkop gesloten Ⓒ GOOGLE STREETVIEW

ALMERE - Automobilisten van wie de auto nog in de maandag gesloten parkeergarage in Almere staat, mogen die dinsdag vanaf 18.00 uur uit het gebouw halen. De Metropolegarage moest maandag per direct dicht omdat er scheuren zaten in de pilaren.