Orban krijgt wind van voren in EU-parlement

Dat betoogde Hongarije-rapporteur Judith Sargentini (GroenLinks) in het Europees Parlement in bijzijn van de Hongaarse premier Viktor Orban. Tijdens het debat kreeg hij van verschillende kanten de wind van voren. Het parlement stemt woensdag over Sargentini’s oproep. Daarvoor is tweederde meerderheid nodig.

Volgens Sargentini beknot de regering-Orban de onafhankelijke media en academische wereld. Onafhankelijke rechters worden vervangen door ’vriendjes’ van de regering. Het zijn maatregelen die de rechtsstaat aantasten.

Premier Orban zei dat hij was komen opdraven ondanks „dat uw mening al vaststaat.” Hij beschuldigde het parlement ervan een Europese democratie te gaan veroordelen. „U denkt het beter te weten dan het Hongaarse volk.”

„U praat over democratie maar we hebben allemaal kiezers”, reageerde Sophie in ’t Veld (D66). „Mijn achterban vraagt waarom we u financieren en toestaan regels te overtreden die de rest van ons moeten volgen.” Volgens de leider van de sociaal-democraten, Udo Bullmann, vertegenwoordigt Orban „het meest corrupte systeem in de EU.”

Als het parlement het rapport aanneemt, is het de eerste keer dat het een artikel 7-procedure, ook bekend als de „nucleaire optie”, tegen een lidstaat activeert. Veel hangt af van hoe de Europese Volkspartij (EVP) stemt, de fractie waar Orbans Fidesz-partij bij is aangesloten. De EVP is met 216 leden, waaronder vijf CDA’ers, de grootste partij. Het ontnemen van het stemrecht kan alleen met instemming van alle andere EU-regeringen.

Ook de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, mag het artikel inroepen. Dat heeft ze in december voor het eerst gedaan, tegen Polen vanwege het onder politieke controle brengen van de rechterlijke macht. Tegen Hongarije heeft de commissie andere juridische stappen gezet, onder meer omdat het land zich niet aan de asielregels houdt.