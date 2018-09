Grootschalige evacuaties aan oostkust VS

Volgens het nationaal orkanencentrum in Miami komt de storm vermoedelijk vrijdag aan land in het grensgebied tussen de staten North en South Carolina. In die laatste staat hebben een miljoen mensen het dringende advies gekregen vanaf dinsdagmiddag te vertrekken. Gouverneur Henry McMaster wees inwoners op de gevolgen van orkaan Hugo in 1989 toen 27 mensen in de staat omkwamen. „Je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen”, aldus de politicus.

Bekijk ook: Kustbewoners zetten zich schrap voor orkaan

Niet alleen mensen aan de kust moeten een veilig heenkomen zoeken, ook mensen in gebieden die makkelijk overstromen moeten weg. Zo hebben 245.000 mensen in Virginia het dringende advies gekregen Florence niet af te wachten. Aan de kust kan het water meer dan 3,5 meter opgestuwd worden door de wind, overvloedige regenval van 50 tot 75 centimeter kan in het binnenland voor overstromingen zorgen.

Dichtgetimmerde huizen in Holden Beach in de Amerikaanse staat Noord-Carolina. Ⓒ REUTERS

Op de eilanden voor de kust van North Carolina is de evacuatie al op stoom. De 50.000 bewoners van de eilanden Hatteras en Ocracoke kregen maandag opdracht te vertrekken, nog eens 250.000 mensen zullen dinsdag van de andere eilanden moeten vertrekken.

