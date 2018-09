Justitie onderzoekt of Jawed S. bij zinnen was

Uit de verhoren van Jawed S. blijkt dat hij een terroristische aanslag wilde plegen en daarvoor uit Duitsland naar Nederland was gekomen.

De negentienjarige asielzoeker koos zijn slachtoffers, twee Amerikaanse toeristen, naar eigen zeggen lukraak, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het hadden ook twee Nederlanders of willekeurige anderen kunnen zijn.

Radicaliseren

Alles wijst erop dat S. in zijn eentje heeft gehandeld. Hij stond in Duitsland niet bekend als iemand die tot geweld over zou kunnen gaan, meldt Grapperhaus. Hij ,,kwam voor zover nu bekend niet voor in de systemen''. Duitse media berichtten eerder dat een ambtenaar de Duitse inlichtingendiensten wel had gewaarschuwd dat S. radicaliseerde.